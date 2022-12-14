Пожежі на Волині: горіла лазня та два житлові будинки
Сьогодні, 11:10
За минулу добу на території Волинської області виникло 7 пожеж, з них 4 пожежі на відкритій території.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 червня виникло дві пожежі в житлових будинках. Зокрема, у смт Стара Вижівка та м. Ковелі. Для гасіння пожеж залучались відповідно співробітники 16-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин.
Вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ здійснили виїзд для ліквідації пожежі в дерев'яній лазні в селі Бобли.
Причина вищезазначених пожеж - коротке замикання електромережі.
Співробітники 2-ї ДПРЧ міста Луцька ліквідували загорання сухої рослинності поблизу села Зміїнець на площі 0,03 га, рятувальники 7-ї ДПРЧ - поблизу села Коритниця на площі 0,3 га, працівники 12 ДПРЧ смт Любешів приборкали горіння в селі Бихів на площі 0,6 га.
Ймовірна причина цих пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 червня виникло дві пожежі в житлових будинках. Зокрема, у смт Стара Вижівка та м. Ковелі. Для гасіння пожеж залучались відповідно співробітники 16-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин.
Вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ здійснили виїзд для ліквідації пожежі в дерев'яній лазні в селі Бобли.
Причина вищезазначених пожеж - коротке замикання електромережі.
Співробітники 2-ї ДПРЧ міста Луцька ліквідували загорання сухої рослинності поблизу села Зміїнець на площі 0,03 га, рятувальники 7-ї ДПРЧ - поблизу села Коритниця на площі 0,3 га, працівники 12 ДПРЧ смт Любешів приборкали горіння в селі Бихів на площі 0,6 га.
Ймовірна причина цих пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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