Судитимуть колишнього командира корабля «Луцьк», який воює на боці окупантів
Сьогодні, 10:19
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира протичовнового корвета «Луцьк», який у 2014 році після окупації росією АР Крим перейшов на службу до загарбників. Обвинувальний акт направлено до суду.
Про це повідомляє ДБР.
Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями рф його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору.
Наразі він командує російським кораблем «Суздалець», в який окупанти перейменували «Луцьк». Зрадник бере активну участь у російській збройній агресії проти України.
Колишній військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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Про це повідомляє ДБР.
Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями рф його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору.
Наразі він командує російським кораблем «Суздалець», в який окупанти перейменували «Луцьк». Зрадник бере активну участь у російській збройній агресії проти України.
Колишній військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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