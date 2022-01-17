Судитимуть колишнього командира корабля «Луцьк», який воює на боці окупантів

Судитимуть колишнього командира корабля «Луцьк», який воює на боці окупантів
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира протичовнового корвета «Луцьк», який у 2014 році після окупації росією АР Крим перейшов на службу до загарбників. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє ДБР.

Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями рф його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору.

Наразі він командує російським кораблем «Суздалець», в який окупанти перейменували «Луцьк». Зрадник бере активну участь у російській збройній агресії проти України.

Колишній військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: корвет «Луцьк», командир, суд, держзрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через підрив дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:50
На Волині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 10:42
Судитимуть колишнього командира корабля «Луцьк», який воює на боці окупантів
Сьогодні, 10:19
Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Сьогодні, 09:40
Голова НСЖУ привітав колег із Днем журналіста
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У Луцьку відбувся суд у справі Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» аеродром У Луцьку відбувся суд у справі Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» аеродром
15 травень, 16:25
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один мільярд гривень для Порошенка Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один мільярд гривень для Порошенка
17 січень, 2022, 16:54
Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського щодо держзради Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського щодо держзради
22 липень, 2021, 17:56
На Волині засудили командира, який зарізав бійця у частині На Волині засудили командира, який зарізав бійця у частині
02 червень, 2016, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поляк приїхав до Луцька, щоб передати авто для військових
Сьогодні, 11:25
 0
Пожежі на Волині: горіла лазня та два житлові будинки
Сьогодні, 11:10
 0
Вважалася безвісти зниклою: у Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яку розшукували вже добу
Сьогодні, 10:55
 0
Через підрив дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8