Судитимуть колишнього командира корабля «Луцьк», який воює на боці окупантів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира протичовнового корвета «Луцьк», який у 2014 році після окупації росією АР Крим перейшов на службу до загарбників. Обвинувальний акт направлено до суду.Про це повідомляє ДБР.Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями рф його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору.Наразі він командує російським кораблем «Суздалець», в який окупанти перейменували «Луцьк». Зрадник бере активну участь у російській збройній агресії проти України.Колишній військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.