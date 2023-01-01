Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Про це повідомляє Укргідроенерго.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

«Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.


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Теги: Каховська ГЕС, підрив, росіяни
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