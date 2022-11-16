На Волині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: двоє людей – у реанімації

У ДТП на Ківерцівщині травмувалися керманич та пасажир мотоцикла.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 22 години, у селі Карпилівка Луцького району. Зіткнулися автомобіль Volkswagen та мотоцикл Loncin.На двоколісному перебували 20-річний водій та 26-річний пасажир. Обоє вони отримали тілесні ушкодження, чоловіків госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.Керував Volkswagen 28-річний місцевий житель. Як з’ясувалося, він був у стані алкогольного сп’яніння.За цим фактом відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин аварії.