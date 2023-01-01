Росіяни підірвали Каховську ГЕС: оголошено евакуацію населення

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: оголошено евакуацію населення
В ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

У Херсонські ОВА зазначили, що наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.

Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав відеозвернення, де повідомив про евакуацію місцевого населення з небезпечних районів. Прокудін також зауважив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.


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Теги: Каховська ГЕС. підрив, росіяни, евакуація
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Коментарі 1
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Ото дурні. як атомна станція охолоджуватиметься? як тектиме вода в Крим? Самі собі нашкодили
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