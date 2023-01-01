Росіяни підірвали Каховську ГЕС: оголошено евакуацію населення

В ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.У Херсонські ОВА зазначили, що наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.Згодом голова Херсонської ОВАзаписав відеозвернення, де повідомив про евакуацію місцевого населення з небезпечних районів. Прокудін також зауважив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин.Підрозділи Національної поліції та ДСНС підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.