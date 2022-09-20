Учениця з Волині виборола можливість навчатися у США

Учениця з Волині виборола можливість навчатися у США
Учениця 9-А класу Камінь-Каширського ліцею №2 Лілія Борис стала переможницею програми FLEX та відправиться навчатися до американської школи.

Цікавим є те, що тільки 30 учасників із 6000 тисяч отримали таку можливість, - йдеться на сторінці навчального закладу.

Ліцеїстку чекали три етапи випробувань: написання трьох есе англійською мовою (час на виконання був обмежений – 45 хвилин), інтерв’ю з журі, оформлення документів. Найважчим для дівчини, за її словами, було тривале очікування результатів.

Ліля зізнається, що надзвичайно важливою була і є підтримка рідних і друзів. Дуже вдячна викладачам англійської – за знання, віру в неї та прекрасні рекомендації.

Як каже сама дев’ятикласниця, «great times are coming». Її чекає рік навчання в американській школі. Мрії Лілії починають здійснюватися.

"Тож звертаємося до учнів та їх батьків – якщо вас цікавлять якісь програми чи проєкти, готуйтеся, пробуйте і перемагайте. Наш навчальний заклад всіляко підтримає ваші ідеї та починання. Як показує приклад Лілії, мрії мають здатність збуватись. Особливо, якщо до бажань додати зусилля", - йдеться на сторінці ліцею.

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Теги: навчання, школа, Камінь-Каширський
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