Учениця з Волині виборола можливість навчатися у США

Учениця 9-А класу Камінь-Каширського ліцею №2 Лілія Борис стала переможницею програми FLEX та відправиться навчатися до американської школи.Цікавим є те, що тільки 30 учасників із 6000 тисяч отримали таку можливість, - йдеться на сторінці навчального закладу.Ліцеїстку чекали три етапи випробувань: написання трьох есе англійською мовою (час на виконання був обмежений – 45 хвилин), інтерв’ю з журі, оформлення документів. Найважчим для дівчини, за її словами, було тривале очікування результатів.Ліля зізнається, що надзвичайно важливою була і є підтримка рідних і друзів. Дуже вдячна викладачам англійської – за знання, віру в неї та прекрасні рекомендації.Як каже сама дев’ятикласниця, «great times are coming». Її чекає рік навчання в американській школі. Мрії Лілії починають здійснюватися."Тож звертаємося до учнів та їх батьків – якщо вас цікавлять якісь програми чи проєкти, готуйтеся, пробуйте і перемагайте. Наш навчальний заклад всіляко підтримає ваші ідеї та починання. Як показує приклад Лілії, мрії мають здатність збуватись. Особливо, якщо до бажань додати зусилля", - йдеться на сторінці ліцею.