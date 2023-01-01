Волинянин Артем Михалик – чемпіон України з кікбоксингу WAKO

Сімнадцятирічнийз Любешова має неабиякий стаж у повсякденних тренуваннях, які вимагають бути зразковим учнем, успішним у навчанні і надзвичайно талановитим спортсменом.Нещодавно волинянин отримав ще один титул - чемпіон України з кікбоксингу WAKO, - повідомляє "Нове життя".Він – учень 11 класу Любешівського ліцею. Хлопець шість років тому почав тренуватися у спортивному клубі «УДАР» при Будинку дитячої та юнацької творчості, розповів про хлопця його тренер Созон Смаль. Обрав він бойові види спорту. Основним для Артема спочатку був класичний бокс, а згодом почав освоювати східні єдиноборства. І за короткий час зумів розкрити секрети філософії та техніки рукопашного бою, що притаманне лише тим, хто за характером є бійцем не лише на рингу, а й у повсякденному житті.Тож не дивно, що Артем Михалик протягом останніх трьох років постійно стає кращим серед своїх ровесників не лише в боксі, а й досконало освоїв техніку кікбоксингу в усіх розділах WAKO та французького боксу «САВАТ». Він підтвердив у цих видах спорту звання кандидата у майстри спорту і на чотирьох чемпіонатах України виборов першість.Останній успіх Артема був у Києві наприкінці травня, де вчергове він став чемпіоном України з кікбоксингу WAKO у розділах фул-контакту та підтвердив звання кандидата у майстри спорту.