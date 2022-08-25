Наркодилерка з Волині проведе за ґратами 4 роки





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пише



З матеріалів справи відомо про два епізоди продажу наркотиків лучанкою Кристиною Г. Торік 8 листопада під час проведення правоохоронцями оперативної закупки жінка за 700 гривень збула психотропну речовину PVP легендованій особі. Ще один випадок трапився 23 лютого – цього разу лучанка продала наркотики тій же особі за тисячу гривень.



Своїми діями вона вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України. Про неї відомо, що вона незаміжня та має двох дітей.



Під час розгляду справи Кристина Г. визнала свою вину, зазначивши, що збувала наркотики на прохання співмешканця. Вона просила суворо її не карати, оскільки усвідомила незаконність своїх дій, а злочини вчиняла через тяжкі особисті та сімейні обставини.



Врахувавши обставини справи, суд призначив їй покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їй майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири роки за ґратами проведе лучанка, яка продавала наркотичні речовини. Також у неї конфіскували усе майно.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пише ІА Волинські новини. З матеріалів справи відомо про два епізоди продажу наркотиків лучанкою Кристиною Г. Торік 8 листопада під час проведення правоохоронцями оперативної закупки жінка за 700 гривень збула психотропну речовину PVP легендованій особі. Ще один випадок трапився 23 лютого – цього разу лучанка продала наркотики тій же особі за тисячу гривень.Своїми діями вона вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України. Про неї відомо, що вона незаміжня та має двох дітей.Під час розгляду справи Кристина Г. визнала свою вину, зазначивши, що збувала наркотики на прохання співмешканця. Вона просила суворо її не карати, оскільки усвідомила незаконність своїх дій, а злочини вчиняла через тяжкі особисті та сімейні обставини.Врахувавши обставини справи, суд призначив їй покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їй майна.

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