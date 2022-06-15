Литва пообіцяла новий пакет військової допомоги Україні

Литва пообіцяла новий пакет військової допомоги Україні
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги нашій країні. До нього входять мільйони боєприпасів та антидрони.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter, - пише Obozrevatel.

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони боєприпасів, антидрони..." – написав він.

Також Анушаускас зазначив, що через два тижні, після зустрічі у форматі Ramstein, влада його країни оголосить більше інформації про підтримку України.

Зазначимо, Анушаускас упевнений, що заявами щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі російський диктатор Володимир Путін намагається залякати союзників України. Також кремлівський лідер прагне спричинити невдоволення деяких політиків на Заході підтримкою нашої держави.

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Теги: війна, допомога, Литва
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