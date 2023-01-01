Майже 300 навчальних закладів на Волині встановили тривожні кнопки
Сьогодні, 02:17
Станом на початок червня у 281 навчальному закладі на Волині встановлені тривожні кнопки виклику державної служби поліції охорони.
Про це розповів Суспільному фахівець з комунікації управління поліції охорони в області Ігор Проценко.
З його слів, послугами поліції охорони користується школи, коледжі, училища, спеціалізовані ліцеї, вищі навчальні заклади та дитячі садочки.
Тривожні кнопки в закладах освіти Волині
Встановлення тривожної кнопки та приєднання її до централізованого пульта є платним. Розрахувати вартість послуги, – каже Ігор Проценко, – важко, треба розглядати кожен конкретний випадок. Все залежить від вартості самої апаратури та кількості затратних матеріалів на монтаж.
"Апаратуру (саму тривожну кнопку – ред.) купують заклади освіти й це є їхньою власністю. За монтаж також платять заклади освіти", – каже Ігор Проценко.
Кнопка виклику поліції охорони у навчальних закладах доступна цілодобово. Також заклади освіти сплачують вартість обслуговування – 100 гривень в місяць, – каже Ігор Проценко.
Що кажуть про безпеку в навчальних закладах в обласному управлінні освіти
В обласному управлінні освіти рекомендують дбати про безпеку учнів та встановлювати тривожні кнопки, – каже начальниця управління Наталія Матвіюк.
З її слів, рішення про облаштування тривожних кнопок приймають у самих навчальних закладах. "Обласне управління може допомогти з фінансуванням на облаштування тривожної кнопки, якщо такі звернення надійдуть від закладів, які є в підпорядкуванні обласної ради", – зазначила освітянка.
Наразі в області є 551 школа, у 364 закладах освіти області організована охорона з залученням не лише поліції охорони, а й за участі громадських формувань, також в деяких закладах освіти працюють штатні охоронці, – каже Наталія Матвіюк.
З її слів, тривожною сигналізацією з виведенням сигналу на пульти охорони обладнано 108 закладів освіти області, у 185 – встановлено системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження. Додає: щодо закладів професійно технічної освіти, яких в області є 22, то 12 із них обладнані тривожною сигналізацією з виведенням на пульт охорони.
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Про це розповів Суспільному фахівець з комунікації управління поліції охорони в області Ігор Проценко.
З його слів, послугами поліції охорони користується школи, коледжі, училища, спеціалізовані ліцеї, вищі навчальні заклади та дитячі садочки.
Тривожні кнопки в закладах освіти Волині
Встановлення тривожної кнопки та приєднання її до централізованого пульта є платним. Розрахувати вартість послуги, – каже Ігор Проценко, – важко, треба розглядати кожен конкретний випадок. Все залежить від вартості самої апаратури та кількості затратних матеріалів на монтаж.
"Апаратуру (саму тривожну кнопку – ред.) купують заклади освіти й це є їхньою власністю. За монтаж також платять заклади освіти", – каже Ігор Проценко.
Кнопка виклику поліції охорони у навчальних закладах доступна цілодобово. Також заклади освіти сплачують вартість обслуговування – 100 гривень в місяць, – каже Ігор Проценко.
Що кажуть про безпеку в навчальних закладах в обласному управлінні освіти
В обласному управлінні освіти рекомендують дбати про безпеку учнів та встановлювати тривожні кнопки, – каже начальниця управління Наталія Матвіюк.
З її слів, рішення про облаштування тривожних кнопок приймають у самих навчальних закладах. "Обласне управління може допомогти з фінансуванням на облаштування тривожної кнопки, якщо такі звернення надійдуть від закладів, які є в підпорядкуванні обласної ради", – зазначила освітянка.
Наразі в області є 551 школа, у 364 закладах освіти області організована охорона з залученням не лише поліції охорони, а й за участі громадських формувань, також в деяких закладах освіти працюють штатні охоронці, – каже Наталія Матвіюк.
З її слів, тривожною сигналізацією з виведенням сигналу на пульти охорони обладнано 108 закладів освіти області, у 185 – встановлено системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження. Додає: щодо закладів професійно технічної освіти, яких в області є 22, то 12 із них обладнані тривожною сигналізацією з виведенням на пульт охорони.
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