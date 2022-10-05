На Харківщині росіяни пошкодили трубопровід з аміаком, вітер – у сторону окупантів

Російські солдати 5 червня пошкодили трубопровід з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Відбулася розгерметизація.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", - написав чиновник.За його словами, в області вже організували штаб для ліквідації наслідків інциденту. На місці працюють усі профільні служби.За словами голови Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бесєдіна, загрози для мешканців району немає."Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрям вітру в даний час - у бік окупованої території. На цей час за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі", - розповів він.Цю інформацію підтвердив і Синєгубов. Він зазначив, що у Кучерівці, Петропавлівці та Синьківці, які знаходяться ближче до кордону з Росією, продовжуються виміри.При цьому, за даними синоптиків, загрози для Харкова немає, оскільки вітер зараз дме у бік Донецької області.Зазначимо, що аміак - це безбарвний газ, який подразнює очі та дихальні шляхи. Він викликає сльозоточення, кашель, біль у горлі та труднощі з диханням.