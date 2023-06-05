Тенісистка з Луцька здолала білоруску і перемогла на змаганнях в Італії: добрі новини від ВолиньPost за 5 червня

Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини уже 468-ий день поспіль!Сьогодні, 5 червня, ми писали про таке:Майстриня, арттерапевтка, засновниця артстудії «П’ятерня»з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт» як художниця-педагогиня.Нагороду вручили у Львові в Національному музеї імені Андрія Шептицького 1 червня під час святкування 20-річчя заснування першої Дитячої галереї та Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт», який називають дитячим «Оскаром».Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 5 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 05.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб,- танків ‒ 3848 (+11) од,- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,- артилерійських систем – 3567 (+12) од,- РСЗВ – 584 (+1) од,- засобів ППО ‒ 349 (+5) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 298 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),- крилатих ракет ‒ 1136 (+4),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,- спеціальної техніки ‒ 484 (+5).Благодійники зі Швеції передали реанімобіль, позашляховик і причіп-установку для безпілотних літальних апаратів військовим, які нині обороняють Донеччину.Волонтери громадської організації «Обійми друзів» допомагають людям, які мають тварин, опікуватися котами та собаками під час війни.Від початку повномасштабної війни спільно з однодумцями волонтерам вдалось передати десятки тонн гуманітарної допомоги по всій Україні.5 червня Нововолинська центральна міська лікарня отримала електрохірургічний апарат.Нове, сучасне обладнання слугуватиме для складних хірургічних втручань та допоможе у лікуванні захисників.Перемогою тенісистки, яка народилася в Луцьку, завершився фінал Internazionali femminili di Brescia в італійській Ломбардії.23-річна волинянка здолала білорускув двох сетах. Розпочала Завацька потужно – взяла три гейми поспіль, зокрема і брейк. У другій половині партії суперниці двічі обмінялися брейками, тож здобута в дебюті перевага допомогла українці завершити сет за 39 хвилин.Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, де ЗСУ рухаються широким фронтом та мають успіх.Бійці оперативно стратегічного угруповання військ «Хортиця» 5 червня здійснюють наступальні дії на східному фронті. На кількох напрямках вони просунулися вперед.Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі подякував за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів.На календарі – вже червень, а отже, стартує сезон відпусток і подорожей. Щоправда, люди в реаліях сьогодення відпочивати не поспішають. Не квапляться з підготовкою до туристичного сезону і на Світязі5 червня – перший день роботи пришкільних таборів на Волині. Усього при школах працюватимуть 19 таборів.