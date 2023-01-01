ЗСУ просунулися до 1,6 км на східному фронті, – Маляр

ЗСУ просунулися до 1,6 км на східному фронті, – Маляр
Бійці оперативно стратегічного угруповання військ «Хортиця» 5 червня здійснюють наступальні дії на східному фронті. На кількох напрямках вони просунулися вперед.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Громадське.

За її словами, попри жорсткий опір та спроби росіян утримати займані рубежі та позиції, українські частини у ході ведення боїв у напрямку Оріхово-Василівки, Парасковіївки просунулися вперед від 200 до 1600 метрів, а в напрямку Іванівського, Кліщіївки — від 100 до 700 м.

Зазначимо, що вказані населені пункти розташовані під Бахмутом.

Раніше вдень 5 червня Маляр заявила, що українські військові рухаються доволі широким фронтом на Бахмутському напрямку. Там Сили оборони мають успіх та займають панівні висоти.

У росії заявили, що Україна зранку 4 червня почала контрнаступ на п'яти ділянках фронту. Західні ЗМІ та аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зробили висновок, що українські військовослужбовці 4 червня здійснили локальні наземні атаки та, ймовірно, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької області та у східній — Запорізької.

Однак Центр стратегічних комунікацій ЗСУ попередив, що зараз російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції.

Там зазначили, що російські пропагандисти будуть розповсюджувати неправдиву інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська для деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема, власного населення).

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Теги: Росія, Україна, війна
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