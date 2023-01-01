ЗСУ на окремих напрямках переходять до наступальних дій, – Міноборони





Про це Ганна Маляр.



«Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення», - йдеться в повідомленні.



Також Маляр зазначила, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку.



Заступниця міністра оборони України Маляр опублікувала ось таку мапу:



Нагадаємо, що за інформацією CNN,

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