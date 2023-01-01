ЗСУ на окремих напрямках переходять до наступальних дій, – Міноборони

ЗСУ на окремих напрямках переходять до наступальних дій, – Міноборони
Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, де ЗСУ рухаються широким фронтом та мають успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення», - йдеться в повідомленні.

Також Маляр зазначила, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Заступниця міністра оборони України Маляр опублікувала ось таку мапу:
ЗСУ на окремих напрямках переходять до наступальних дій, – Міноборони

Нагадаємо, що за інформацією CNN, Україна створила мережу агентів у росії та передає їм дрони контрабандою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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