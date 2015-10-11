НМТ складатимуть понад 10 тисяч волинян: що потрібно знати учасникам. ВІДЕО

НМТ складатимуть понад 10 тисяч волинян: що потрібно знати учасникам. ВІДЕО
5 червня в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. На Волині на НМТ зареєструвалися понад 10 тисяч учасників, – розповіла завідувачка обласного центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.

Суспільне дізнавалося, як і де відбуватиметься тестування та поспілкувалося з учасниками Національного мультипредметного тесту.

Що потрібно знати учасникам НМТ
Тести складатимуть у 25 тимчасових екзаменаційних центрах, які розташовані у 10 населених пунктах Волині. Зі слів Алли Корнейко, з міркувань безпеки їх адреси не розголошуються.

"Тестування відбувається у дві зміни і тут треба не переплутати чи прийти в пункт тестування о 9:30 чи о 14:30. Вхід до пункту тестування триватиме в І зміну до 9:50, в ІІ зміну – до 14:50. І наголошую, що вже в наступну хвилину двері до пункту тестування будуть зачинені", – додала завідувачка центру ЗНО на Волині.

З собою, – каже Алла Корнейко, – потрібно взяти оригінал документа, що посвідчує особу, запрошення та сертифікат учасника, ручку для чернетки, й пляшку води без етикетки.

Також ее можна користуватися в пункті тестування гаджетами, які переносять інформацію: телефони, флешки, не варто мати при собі навушники, смарт-годинники, і паперових джерел інформації, як шпаргалки, також з собою мати не треба.

Зі слів Алли Корнейко, у випадку повітряної тривоги тестування призупинять, учасники та працівники пункту перейдуть в укриття, усі повернуться до роботи після завершення тривоги. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 23 червня.

Як учасники готуються до НМТ
Випускниця луцької школи Інна Дубель вже ознайомилася з усіма озвученими Алоою Корнейко правилами. Дівчина каже: готується складати тест з математики, української мови та англійської.

Щодня випускниця проходить мультипредметний тест онлайн.

"Англійську мову та українську я знаю дуже добре, а математику так собі. Мрію поступити на таку спеціальність, як психологія, так як це дуже і дуже цікаво. Рано чи пізно війна закінчиться і спеціалісти психологи будуть дуже і дуже потрібні людям. Я хотіла б допомагати людям психологічно", – розповіла Інна Дубель.
НМТ складатимуть понад 10 тисяч волинян: що потрібно знати учасникам. ВІДЕО

Як розповіла матір випускниці Тетяна, готується до НМТ уся родина: "Інна наша старша донька, ми хвилюємось, переживаємо разом з нею цей етап. Контроль є, заявку отримали, куди здавати іти знаємо, запрошення вже роздруковане і чекає свого часу.


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Теги: НМТ, волиняни, учасники
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