Медзаклад на Волині отримав сучасний апарат, який допоможе у лікуванні захисників

Медзаклад на Волині отримав сучасний апарат, який допоможе у лікуванні захисників
5-го червня Нововолинська центральна міська лікарня отримала електрохірургічний апарат.

Про це інформує міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Нове, сучасне обладнання слугуватиме для складних хірургічних втручань та допоможе у лікуванні захисників.

“Дякую французьким партнерам за систематичну допомогу, зокрема президенту ГО «Ротарі клуб «Київ-Бальзак» Володимиру Пилипенку“, – йдеться у дописі.

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Теги: електрохірургічний апарат, захисники
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