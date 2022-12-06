Медзаклад на Волині отримав сучасний апарат, який допоможе у лікуванні захисників





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Нове, сучасне обладнання слугуватиме для складних хірургічних втручань та допоможе у лікуванні захисників.



“Дякую французьким партнерам за систематичну допомогу, зокрема президенту ГО «Ротарі клуб «Київ-Бальзак» Володимиру Пилипенку“, – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5-го червня Нововолинська центральна міська лікарня отримала електрохірургічний апарат.Про це інформує міський голова Нововолинська Борис Карпус.Нове, сучасне обладнання слугуватиме для складних хірургічних втручань та допоможе у лікуванні захисників.“Дякую французьким партнерам за систематичну допомогу, зокрема президенту ГО «Ротарі клуб «Київ-Бальзак» Володимиру Пилипенку“, – йдеться у дописі.

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