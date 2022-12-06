Медзаклад на Волині отримав сучасний апарат, який допоможе у лікуванні захисників
Сьогодні, 16:32
5-го червня Нововолинська центральна міська лікарня отримала електрохірургічний апарат.
Про це інформує міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Нове, сучасне обладнання слугуватиме для складних хірургічних втручань та допоможе у лікуванні захисників.
“Дякую французьким партнерам за систематичну допомогу, зокрема президенту ГО «Ротарі клуб «Київ-Бальзак» Володимиру Пилипенку“, – йдеться у дописі.
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Про це інформує міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Нове, сучасне обладнання слугуватиме для складних хірургічних втручань та допоможе у лікуванні захисників.
“Дякую французьким партнерам за систематичну допомогу, зокрема президенту ГО «Ротарі клуб «Київ-Бальзак» Володимиру Пилипенку“, – йдеться у дописі.
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