На Волині для бійців на передовій зробили мобільну лазню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
Працівники Шацького національного природного парку власними силами зробили другу мобільну баню для наших хлопців із ЗСУ, які несуть свою службу на передовій.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Шацького національного природного парку.
«Працівники Шацького національного природного парку власними силами зробили другу мобільну баню для наших хлопців із ЗСУ, які несуть свою службу на передовій. Вона дуже зручна і просто край необхідна та корисна в польових умовах», – йдеться у дописі.
Лазня на базі колісного причепу може функціонувати незалежно від водо- і електрокомунікацій та буде їздити полями східних регіонів і дарувати омріяний душ нашим захисникам.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Шацького національного природного парку.
«Працівники Шацького національного природного парку власними силами зробили другу мобільну баню для наших хлопців із ЗСУ, які несуть свою службу на передовій. Вона дуже зручна і просто край необхідна та корисна в польових умовах», – йдеться у дописі.
Лазня на базі колісного причепу може функціонувати незалежно від водо- і електрокомунікацій та буде їздити полями східних регіонів і дарувати омріяний душ нашим захисникам.
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