На Волині для бійців на передовій зробили мобільну лазню. ВІДЕО

Працівники Шацького національного природного парку власними силами зробили другу мобільну баню для наших хлопців із ЗСУ, які несуть свою службу на передовій.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Шацького національного природного парку.«Працівники Шацького національного природного парку власними силами зробили другу мобільну баню для наших хлопців із ЗСУ, які несуть свою службу на передовій. Вона дуже зручна і просто край необхідна та корисна в польових умовах», – йдеться у дописі.Лазня на базі колісного причепу може функціонувати незалежно від водо- і електрокомунікацій та буде їздити полями східних регіонів і дарувати омріяний душ нашим захисникам.