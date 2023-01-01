У Луцьку судитимуть директорку підприємства, яка вкрала на ремонті фонтану 430 тисяч

У Луцьку судитимуть директорку підприємства, яка вкрала на ремонті фонтану 430 тисяч
Заволодіння понад 400 тисячами гривень на ремонті фонтану в Луцьку – директорка підприємства постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення директоркою приватного підприємства
заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання
службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, очолюване підозрюваною підприємство, згідно із
договором, укладеним із КП «Луцькводоканал» за результатами закупівлі, виконувало роботи із капітального ремонту фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані в Луцьку.

При цьому посадовиця із серпня 2020 по червень 2021 року складала та підписувала акти виконаних робіт, застосовуючи до норм витрат труда робітників та часу експлуатації машин коефіцієнти, для застосування яких були відсутні законні підстави.

Унаслідок цього загальна вартість виконаних робіт була безпідставно збільшена на понад 430 тисяч гривень, які були сплачені підприємству з бюджету Луцька.

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Теги: посадовиця, фонтани, суд, Луцьк
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