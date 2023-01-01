Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька на Донеччині

Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька на Донеччині
5 червня 2023 року російські війська обстріляли місто Торецьк. За попередніми даними, армія рф завдала 2 ударів по центру міста з використанням ФАБ-250.

Про це повідомили у пресцентрі Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у результаті обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено.

Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька на Донеччині
Окупанти скинули авіабомби на центр Торецька на Донеччині

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Теги: Росія, Україна, війна
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