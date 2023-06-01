Україна створила мережу агентів у росії та передає їм дрони контрабандою, – CNN





Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з даними американської розвідки, пише



Американські посадовці вважають, що проукраїнські агенти в росії здійснили атаку на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території росії, а не України.



Неясно, чи інші атаки безпілотників – в тому числі одна, спрямована на Московську область, і ще один удар по нафтопереробних заводах на півдні РФ – були здійснені з російської території.



На думку посадовців, Україна розробила



Повідомляється, що Україна надала їм безпілотники українського виробництва. Двоє посадовців заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-який з ударів був здійснений за допомогою американських безпілотників.



Чиновники не змогли точно сказати, як Україні вдалося переправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що українська сторона створила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть бути використані для відправки безпілотників або їхніх компонентів до росії, де їх потім збирають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна створила у росії мережу добре підготовлених агентів для диверсій та надає їм безпілотники власного виробництва, які, ймовірно, потрапляють в рф контрабандними маршрутами.Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з даними американської розвідки, пише Українська правда Американські посадовці вважають, що проукраїнські агенти в росії здійснили атаку на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території росії, а не України.Неясно, чи інші атаки безпілотників – в тому числі одна, спрямована на Московську область, і ще один удар по нафтопереробних заводах на півдні РФ – були здійснені з російської території.На думку посадовців, Україна розробила диверсійні групи всередині росії , що складаються з проукраїнськи налаштованих людей, добре підготовлених для ведення такого роду війни.Повідомляється, що Україна надала їм безпілотники українського виробництва. Двоє посадовців заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-який з ударів був здійснений за допомогою американських безпілотників.Чиновники не змогли точно сказати, як Україні вдалося переправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що українська сторона створила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть бути використані для відправки безпілотників або їхніх компонентів до росії, де їх потім збирають.

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