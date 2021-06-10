На Волині 34-річний чоловік збував психотропи та організував притон у гаражі

Мешканця Ковеля, який збував психотропи та організував притон, судять за наркозлочини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні по вчинення 34-річним жителем Ковеля неодноразового незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також надання приміщення для її незаконного вживання.Слідство встановило, що з упродовж січня-березня 2023 року чоловік збував у Ковелі охочим психотроп PVP та дозволяв вживати його у себе в гаражі, де було усе необхідне для цього обладнання.Обвинувачений невдовзі постане перед судом.