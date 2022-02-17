Померла довгожителька з Волині

Олена Мацюк.



Про це повідомили у громаді.



Нагадаємо, Івана Семеновича, з яким дав Бог прожити 58 років у парі. Вона мріяла разом із внуками-захисниками сісти за святковим столом під мирним українським небом у колі всієї родини. У довгожительки - дві донечки і син, а також 7 внуків, 10 правнуків і 4 праправнук.



"Відійшла у вічність наша дорога тьотя Лєна. Відійшла. Пообіцяла нам дожити до 100, дожила! Виконала на цьому світі усе, за що бралися її невтомні руки, що підказувала її неймовірної доброти душа, що веліло зробити її щире велике серце. Чи багато це - прожити ціле століття? Багато, якщо промарнувати Богом даровані роки і зовсім небагато, якщо кожен день наповнити щирою відданістю роботі, сім'ї, родині. Словами не передати того душевного стану пошани і подяки до надскромної людини, яка для нас завжди була і лишиться назавжди найсвітлішою, найщирішою, найдобрішою", - йдеться у дописі Ірини Оніщук.



«Відійшла у засвіти Олена Мацюк з села Тагачин. Здається, лише мить тому ми вітали нашу довгожительку із сторіччям, а вже її душа відлетіла в інші світи», - коментує працівниця сектору комунікацій та зав’язків із громадськістю Турійської селищної ради Ірина Прус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відійшла у вічність 100-річна жителька села Тагачин Турійської громадиПро це повідомили у громаді.Нагадаємо, на долю жінки випало пережити дві війни: у вже далеких 40-х роках минулого століття вона чекала з фронту свого чоловіка, з яким дав Бог прожити 58 років у парі. Вона мріяла разом із внуками-захисниками сісти за святковим столом під мирним українським небом у колі всієї родини. У довгожительки - дві донечки і син, а також 7 внуків, 10 правнуків і 4 праправнук."Відійшла у вічність наша дорога тьотя Лєна. Відійшла. Пообіцяла нам дожити до 100, дожила! Виконала на цьому світі усе, за що бралися її невтомні руки, що підказувала її неймовірної доброти душа, що веліло зробити її щире велике серце. Чи багато це - прожити ціле століття? Багато, якщо промарнувати Богом даровані роки і зовсім небагато, якщо кожен день наповнити щирою відданістю роботі, сім'ї, родині. Словами не передати того душевного стану пошани і подяки до надскромної людини, яка для нас завжди була і лишиться назавжди найсвітлішою, найщирішою, найдобрішою", - йдеться у дописі«Відійшла у засвіти Олена Мацюк з села Тагачин. Здається, лише мить тому ми вітали нашу довгожительку із сторіччям, а вже її душа відлетіла в інші світи», - коментує працівниця сектору комунікацій та зав’язків із громадськістю Турійської селищної ради

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