У Луцьку балансоутримувачі мають забезпечити доступність укриттів під час повітряної тривоги

У Луцьку балансоутримувачі мають забезпечити доступність укриттів під час повітряної тривоги
Луцький міський голова Ігор Поліщук на розширеній нараді з керівниками комунальних підприємств, структурних підрозділів наголосив, що балансоутримувачі укриттів мають забезпечити безперешкодний доступ людей під час повітряної тривоги.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Зокрема, Ігор Поліщук зазначив, що підписав відповідне розпорядження, яким зобов'язав усіх керівників підприємств, установ та організацій, які мають на балансі укриття, забезпечити безперешкодний доступ до них для всіх охочих людей.

“Це не означає, що потрібно постійно тримати укриття відкритими, щоб там збиралися “сумнівні” люди: алкоголіки чи наркомани. На жаль, такі прецеденти уже були. Бо люди, які схочуть скористатися укриттям під час тривоги, побачивши таких осіб, просто туди не підуть. Тому потрібно дивитися, щонайперше, за порядком в цих приміщеннях. Коли звучить сигнал тривоги, то має буди негайно забезпечено безперешкодний доступ до укриття”, - наголосив Ігор Поліщук.

Міський голова дав доручення начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрію Кирилюку здійснювати перевірки позапланові й без попередження щодо наявності вільного доступу до укриттів, навіть у нічний час, щотижня звітуючи про виконану роботу.

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Теги: Луцьк, укриття
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