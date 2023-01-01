На Волині патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину

Луцькі патрульні виявили громадянина, який перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сталося це учора, 4 червня, на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Піддубці. Патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TruCAM. Близько 15-ї години вони зафіксували, що автомобіль Kia Optima в межах населеного пункту рухається зі швидкістю 137 км/год.Інспектори зупинили це авто, і під час перевірки документів з’ясувалося, що його 47-річний керманич переховується від органів досудового розслідування у Запорізькій області. Водій перебував у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) ККУ.Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а поки вона працювала над з’ясуванням усіх обставин забезпечували охорону місця події. Також інспектори винесли на водія постанову за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.