На Волині патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину
Сьогодні, 13:20
Луцькі патрульні виявили громадянина, який перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це учора, 4 червня, на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Піддубці. Патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TruCAM. Близько 15-ї години вони зафіксували, що автомобіль Kia Optima в межах населеного пункту рухається зі швидкістю 137 км/год.
Інспектори зупинили це авто, і під час перевірки документів з’ясувалося, що його 47-річний керманич переховується від органів досудового розслідування у Запорізькій області. Водій перебував у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) ККУ.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а поки вона працювала над з’ясуванням усіх обставин забезпечували охорону місця події. Також інспектори винесли на водія постанову за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це учора, 4 червня, на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, поблизу села Піддубці. Патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TruCAM. Близько 15-ї години вони зафіксували, що автомобіль Kia Optima в межах населеного пункту рухається зі швидкістю 137 км/год.
Інспектори зупинили це авто, і під час перевірки документів з’ясувалося, що його 47-річний керманич переховується від органів досудового розслідування у Запорізькій області. Водій перебував у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) ККУ.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а поки вона працювала над з’ясуванням усіх обставин забезпечували охорону місця події. Також інспектори винесли на водія постанову за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
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