Допомагав ув’язнювати і катувати українців: СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні

Допомагав ув’язнювати і катувати українців: СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні
СБУ затримала ще одного охоронця колишньої російської катівні у Херсоні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення рф зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати і катувати учасників руху опору.
Поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором «центру зайнятості».

Там йому запропонували «посаду молодшого інспектора відділу охорони» у захопленій на той час «виправній колонії № 90», яку загарбники використовували для ув’язнення місцевих жителів.
Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.

За даними розслідування, колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих «вибивали» згоду на співпрацю з окупантами.

Після звільнення Херсона ворожий поплічник намагався «відсидітися» вдома і таким чином сподівався уникнути покарання.

Однак, співробітники СБУ зірвали його «плани» – встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено «посвідчення» колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Допомагав ув’язнювати і катувати українців: СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсон, катівня
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