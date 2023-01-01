Завершують сезон: театр у Луцьку кличе на концерт-виставу
Сьогодні, 12:48
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує відзначити завершення театрального сезону концертом-виставою.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.
На сцені театру пропонують переглянути прем'єру – виставу-концерт «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».
У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.
Концерт відбудеться 18 червня о 18:00.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.
На сцені театру пропонують переглянути прем'єру – виставу-концерт «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».
У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.
Концерт відбудеться 18 червня о 18:00.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
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