Завершують сезон: театр у Луцьку кличе на концерт-виставу





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.



На сцені театру пропонують переглянути прем'єру – виставу-концерт «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)».



У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.



Концерт відбудеться 18 червня о 18:00.



Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує відзначити завершення театрального сезону концертом-виставою.Про церозповіли організатори заходу.На сцені театру пропонують переглянути прем'єру – виставу-концертУ концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.Концерт відбудеться 18 червня о 18:00.

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