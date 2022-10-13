Як волонтери з Луцька допомагають тваринам під час війни

Як волонтери з Луцька допомагають тваринам під час війни
Волонтери громадської організації "Обійми друзів" допомагають людям, які мають тварин, опікуватися котами та собаками під час війни.

Про це розповів Суспільному волонтер Олександр Ванюрський.

Чоловік каже, що почав допомагати іншим людям з тваринами, завдяки свому псу Леону, рідкісної в Україні породи босерон.

"Ще до повномасштабного вторгнення Леон був зареєстрований в багатьох фейсбучних переважно закордонних групах. А з 24 лютого, я почав вести щодня якусь історію і доносити людям з-за кордону, що насправді відбувається в Україні", – каже Олександр Ванюрський.

Завдяки дописам у Facebook почала надходити допомога від благодійників – як з-за кордону, так і з України, — говорить Олександр, — а це корми для тварин, речі для цивільних та військових. Каже: допомагають і фонди, один з них, приміром, з Іспанії.

"Спочатку ми були просто спільнотою однодумців", – розповідає волонтерка Надія Микало. За деякий час, – каже, – залишилися найбільш віддані справі, тож вирішили зареєструвати громадську організацію "Обійми друзів".

Від початку повномасштабної війни спільно з однодумцями волонтерам вдалось передати десятки тонн гуманітарної допомоги по всій Україні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: "Обійми друзів", тварини, війна, волонтери, допомога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсменка з Луцька виграла тенісний турнір в Італії
Сьогодні, 16:50
Медзаклад на Волині отримав сучасний апарат, який допоможе у лікуванні захисників
Сьогодні, 16:32
Як волонтери з Луцька допомагають тваринам під час війни
Сьогодні, 16:15
На Волині для бійців на передовій зробили мобільну лазню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
У Луцьку судитимуть директорку підприємства, яка вкрала на ремонті фонтану 430 тисяч
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink» ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
19 березень, 14:10
Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори» Волинські волонтери відправили на передову дві системи Starlink і «кікімори»
15 січень, 16:38
У Луцьку переселенці реєструються, щоб отримати 150 доларів від американських благодійників У Луцьку переселенці реєструються, щоб отримати 150 доларів від американських благодійників
13 жовтень, 2022, 02:17
Роздали кілька тонн корму: як у Луцьку допомагають переселенцям з тваринами. ФОТО. ВІДЕО Роздали кілька тонн корму: як у Луцьку допомагають переселенцям з тваринами. ФОТО. ВІДЕО
17 вересень, 2022, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
НМТ складатимуть понад 10 тисяч волинян: що потрібно знати учасникам. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
 0
Спортсменка з Луцька виграла тенісний турнір в Італії
Сьогодні, 16:50
 0
Медзаклад на Волині отримав сучасний апарат, який допоможе у лікуванні захисників
Сьогодні, 16:32
 0
Як волонтери з Луцька допомагають тваринам під час війни
Сьогодні, 16:15
 0
На Волині для бійців на передовій зробили мобільну лазню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8