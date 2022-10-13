Як волонтери з Луцька допомагають тваринам під час війни
Сьогодні, 16:15
Волонтери громадської організації "Обійми друзів" допомагають людям, які мають тварин, опікуватися котами та собаками під час війни.
Про це розповів Суспільному волонтер Олександр Ванюрський.
Чоловік каже, що почав допомагати іншим людям з тваринами, завдяки свому псу Леону, рідкісної в Україні породи босерон.
"Ще до повномасштабного вторгнення Леон був зареєстрований в багатьох фейсбучних переважно закордонних групах. А з 24 лютого, я почав вести щодня якусь історію і доносити людям з-за кордону, що насправді відбувається в Україні", – каже Олександр Ванюрський.
Завдяки дописам у Facebook почала надходити допомога від благодійників – як з-за кордону, так і з України, — говорить Олександр, — а це корми для тварин, речі для цивільних та військових. Каже: допомагають і фонди, один з них, приміром, з Іспанії.
"Спочатку ми були просто спільнотою однодумців", – розповідає волонтерка Надія Микало. За деякий час, – каже, – залишилися найбільш віддані справі, тож вирішили зареєструвати громадську організацію "Обійми друзів".
Від початку повномасштабної війни спільно з однодумцями волонтерам вдалось передати десятки тонн гуманітарної допомоги по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному волонтер Олександр Ванюрський.
Чоловік каже, що почав допомагати іншим людям з тваринами, завдяки свому псу Леону, рідкісної в Україні породи босерон.
"Ще до повномасштабного вторгнення Леон був зареєстрований в багатьох фейсбучних переважно закордонних групах. А з 24 лютого, я почав вести щодня якусь історію і доносити людям з-за кордону, що насправді відбувається в Україні", – каже Олександр Ванюрський.
Завдяки дописам у Facebook почала надходити допомога від благодійників – як з-за кордону, так і з України, — говорить Олександр, — а це корми для тварин, речі для цивільних та військових. Каже: допомагають і фонди, один з них, приміром, з Іспанії.
"Спочатку ми були просто спільнотою однодумців", – розповідає волонтерка Надія Микало. За деякий час, – каже, – залишилися найбільш віддані справі, тож вирішили зареєструвати громадську організацію "Обійми друзів".
Від початку повномасштабної війни спільно з однодумцями волонтерам вдалось передати десятки тонн гуманітарної допомоги по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спортсменка з Луцька виграла тенісний турнір в Італії
Сьогодні, 16:50
Як волонтери з Луцька допомагають тваринам під час війни
Сьогодні, 16:15
На Волині для бійців на передовій зробили мобільну лазню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
У Луцьку судитимуть директорку підприємства, яка вкрала на ремонті фонтану 430 тисяч
Сьогодні, 15:50
Медіа