Як волонтери з Луцька допомагають тваринам під час війни





Про це розповів Олександр Ванюрський.



Чоловік каже, що почав допомагати іншим людям з тваринами, завдяки свому псу Леону, рідкісної в Україні породи босерон.



"Ще до повномасштабного вторгнення Леон був зареєстрований в багатьох фейсбучних переважно закордонних групах. А з 24 лютого, я почав вести щодня якусь історію і доносити людям з-за кордону, що насправді відбувається в Україні", – каже Олександр Ванюрський.



Завдяки дописам у Facebook почала надходити допомога від благодійників – як з-за кордону, так і з України, — говорить Олександр, — а це корми для тварин, речі для цивільних та військових. Каже: допомагають і фонди, один з них, приміром, з Іспанії.



"Спочатку ми були просто спільнотою однодумців", – розповідає волонтерка Надія Микало. За деякий час, – каже, – залишилися найбільш віддані справі, тож вирішили зареєструвати громадську організацію "Обійми друзів".



Від початку повномасштабної війни спільно з однодумцями волонтерам вдалось передати десятки тонн гуманітарної допомоги по всій Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери громадської організації "Обійми друзів" допомагають людям, які мають тварин, опікуватися котами та собаками під час війни.Про це розповів Суспільному волонтерЧоловік каже, що почав допомагати іншим людям з тваринами, завдяки свому псу, рідкісної в Україні породи босерон."Ще до повномасштабного вторгнення Леон був зареєстрований в багатьох фейсбучних переважно закордонних групах. А з 24 лютого, я почав вести щодня якусь історію і доносити людям з-за кордону, що насправді відбувається в Україні", – каже Олександр Ванюрський.Завдяки дописам у Facebook почала надходити допомога від благодійників – як з-за кордону, так і з України, — говорить Олександр, — а це корми для тварин, речі для цивільних та військових. Каже: допомагають і фонди, один з них, приміром, з Іспанії."Спочатку ми були просто спільнотою однодумців", – розповідає волонтерка. За деякий час, – каже, – залишилися найбільш віддані справі, тож вирішили зареєструвати громадську організацію "Обійми друзів".Від початку повномасштабної війни спільно з однодумцями волонтерам вдалось передати десятки тонн гуманітарної допомоги по всій Україні.

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