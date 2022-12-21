Спортсменка з Луцька виграла тенісний турнір в Італії

Спортсменка з Луцька виграла тенісний турнір в Італії
Перемогою тенісистки Катаріни Завацької, яка народилася в Луцьку, завершився фінал Internazionali femminili di Brescia в італійській Ломбардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

23-річна волинянка здолала білоруску Юлію Гатовку в двох сетах. Розпочала Завацька потужно – взяла три гейми поспіль, зокрема і брейк. У другій половині партії суперниці двічі обмінялися брейками, тож здобута в дебюті перевага допомогла українці завершити сет за 39 хвилин.

На початку другої партії Гатовка зуміла нав'язати конкуренцію. Опонентки відіграли на рівних чотири гейми. Та потім Завацька перехопила ініціативу. Вона оформила два брейки. Матч-пойнт українська тенісистка реалізувала з першої спроби. Та ще й на подачі білоруски!

Для Завацької завойований у Брешії титул – другий у кар'єрі в одиночному розряді. Перший вона теж здобула на ґрунті. У 2019 році українка тріумфувала у французькому Контрексевілі.

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Теги: Італія, тенісний турнір, Internazionali femminili di Brescia, Волинь
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