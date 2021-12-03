Скільки заробляє керівництво Луцького НТУ

Скільки заробляє керівництво Луцького НТУ
Працівникам ректорату Луцького національного технічного університету у 2022 році нарахували майже 1,85 мільйона гривень зарплати. Найбільше – майже 680 тисяч – ректорці Ірині Вахович.

Про це повідомляє Сила правди.

Так, ректорці Луцького національного технічного університету Ірині Вахович у 2022 році загалом нарахували 679,7 тисяч гривень зарплати. За вирахуванням податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та 1,5% військового збору на руки вона отримала впродовж року 547,2 тисячі гривень. Тобто, щомісяця їй нараховували в середньому 56,7 тисяч гривень на місяць, а на руки отримувала – 45,6 тисяч. Найменше, а це близько 33 тисяч, впродовж липня-серпня, коли не було навчального процесу, а найбільше – по 57-65 тисяч – у грудні.

До слова, її колега з Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось отримував дещо вищу зарплату – майже 700 тисяч гривень нарахувань за рік, що в середньому трохи більше 58 тисяч на місяць.

Середні щомісячні нарахування першої проректорки Надії Ковальчук у 2022 році становили майже 49,5 тисяч гривень. Після вирахування податків в середньому вона отримувала 39,8 тисяч. Загалом за рік їй нарахували понад 593 тисячі гривень, а виплатили – 477,5 тисяч.

Олена Лютак працює проректоркою в ЛНТУ з жовтня 2022 року. За три місяці на адмінпосаді їй нарахували понад 126 тисяч гривень, тобто в середньому по 42 тисячі на місяць. До того вона керувала навчально-науковим центром «Volyn Business Hub» ЛНТУ та отримувала в середньому 27-28 тисяч на місяць. Загалом впродовж року їй нарахували понад 376 тисяч, а після вирахування податків виплатили 303 тисячі гривень зарплати.

Помічниця ректорки Тетяна Яблончук у 2022 році отримувала найменше серед усіх працівників ректорату. Загалом впродовж року їй нарахували 205,5 тисяч гривень зарплати (в середньому по 17 тисяч на місяць), а на руки отримала 165,5 тисяч (13-14 тисяч гривень щомісячно).

Отож, загалом на зарплати ректорату Луцького національного технічного університету у 2022 році пішов 1 мільйон 855 тисяч гривень.

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Теги: ЛНТУ, керівництво, зарплата
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Коментарі 1
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Вахович, як холостячка, нормально заробляє. За такі гроші можна собі дозволити кілька разів на місяць добре гульнути.
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