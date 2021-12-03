Скільки заробляє керівництво Луцького НТУ

Ірині Вахович.



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Так, ректорці Луцького національного технічного університету Ірині Вахович у 2022 році загалом нарахували 679,7 тисяч гривень зарплати. За вирахуванням податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та 1,5% військового збору на руки вона отримала впродовж року 547,2 тисячі гривень. Тобто, щомісяця їй нараховували в середньому 56,7 тисяч гривень на місяць, а на руки отримувала – 45,6 тисяч. Найменше, а це близько 33 тисяч, впродовж липня-серпня, коли не було навчального процесу, а найбільше – по 57-65 тисяч – у грудні.



До слова, її колега з Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось отримував дещо вищу зарплату – майже 700 тисяч гривень нарахувань за рік, що в середньому трохи більше 58 тисяч на місяць.



Середні щомісячні нарахування першої проректорки Надії Ковальчук у 2022 році становили майже 49,5 тисяч гривень. Після вирахування податків в середньому вона отримувала 39,8 тисяч. Загалом за рік їй нарахували понад 593 тисячі гривень, а виплатили – 477,5 тисяч.



Олена Лютак працює проректоркою в ЛНТУ з жовтня 2022 року. За три місяці на адмінпосаді їй нарахували понад 126 тисяч гривень, тобто в середньому по 42 тисячі на місяць. До того вона керувала навчально-науковим центром «Volyn Business Hub» ЛНТУ та отримувала в середньому 27-28 тисяч на місяць. Загалом впродовж року їй нарахували понад 376 тисяч, а після вирахування податків виплатили 303 тисячі гривень зарплати.



Помічниця ректорки Тетяна Яблончук у 2022 році отримувала найменше серед усіх працівників ректорату. Загалом впродовж року їй нарахували 205,5 тисяч гривень зарплати (в середньому по 17 тисяч на місяць), а на руки отримала 165,5 тисяч (13-14 тисяч гривень щомісячно).



Отож, загалом на зарплати ректорату Луцького національного технічного університету у 2022 році пішов 1 мільйон 855 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівникам ректорату Луцького національного технічного університету у 2022 році нарахували майже 1,85 мільйона гривень зарплати. Найбільше – майже 680 тисяч – ректорціПро це повідомляє Сила правди Так, ректорці Луцького національного технічного університету Ірині Вахович у 2022 році загалом нарахували 679,7 тисяч гривень зарплати. За вирахуванням податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та 1,5% військового збору на руки вона отримала впродовж року 547,2 тисячі гривень. Тобто, щомісяця їй нараховували в середньому 56,7 тисяч гривень на місяць, а на руки отримувала – 45,6 тисяч. Найменше, а це близько 33 тисяч, впродовж липня-серпня, коли не було навчального процесу, а найбільше – по 57-65 тисяч – у грудні.До слова, її колега з Волинського національного університету імені Лесі Українкиотримував дещо вищу зарплату – майже 700 тисяч гривень нарахувань за рік, що в середньому трохи більше 58 тисяч на місяць.Середні щомісячні нарахування першої проректоркиу 2022 році становили майже 49,5 тисяч гривень. Після вирахування податків в середньому вона отримувала 39,8 тисяч. Загалом за рік їй нарахували понад 593 тисячі гривень, а виплатили – 477,5 тисяч.працює проректоркою в ЛНТУ з жовтня 2022 року. За три місяці на адмінпосаді їй нарахували понад 126 тисяч гривень, тобто в середньому по 42 тисячі на місяць. До того вона керувала навчально-науковим центром «Volyn Business Hub» ЛНТУ та отримувала в середньому 27-28 тисяч на місяць. Загалом впродовж року їй нарахували понад 376 тисяч, а після вирахування податків виплатили 303 тисячі гривень зарплати.Помічниця ректоркиу 2022 році отримувала найменше серед усіх працівників ректорату. Загалом впродовж року їй нарахували 205,5 тисяч гривень зарплати (в середньому по 17 тисяч на місяць), а на руки отримала 165,5 тисяч (13-14 тисяч гривень щомісячно).Отож, загалом на зарплати ректорату Луцького національного технічного університету у 2022 році пішов 1 мільйон 855 тисяч гривень.

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