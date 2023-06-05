Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus

Борис Пісторіус відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.



Про це повідомляє DW, пише



"На даний момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", - сказав він.



Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому він додав, що Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії.



Водночас міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", вони є "надійними".



Заначимо, що Taurus - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей, включаючи важливі точкові і протяжні об'єкти, без заходу літака-носія в зону ППО супротивника.



Нагадаємо, що 31 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони ФРНвідкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.Про це повідомляє DW, пише LB.ua "На даний момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", - сказав він.Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому він додав, що Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії.Водночас міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", вони є "надійними".Заначимо, що Taurus - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей, включаючи важливі точкові і протяжні об'єкти, без заходу літака-носія в зону ППО супротивника.Нагадаємо, що 31 травня президентка Єврокомісіїзакликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю.

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