Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня
У вівторок, 6 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. По всій території області утримається надзвичайна V класу пожежна небезпека.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14° тепла, вдень 22-27° тепла, в Луцьку вночі 11-13° тепла, вдень 25-27° тепла.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять преподобного Симеона стовпника на Дивній горі, чудотворця. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне – завтра буде ясний день. У цей час у садах цвітуть пізні сорти яблунь, вишень.



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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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