Перші групи пілотів вже відправились до Британії, – Шмигаль

Перші групи пілотів вже відправились до Британії, – Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі подякував за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів.

Про це повідомив Шмигаль, пише LB.ua.

За словами Шмигаля, "перші групи вже відправлені до Британії". Він також зазначив, що на полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО, тому під час саміту організації Україна має почути меседжі про майбутнє членство в Альянсі.

Шмигаль закликав Велику Британію посилити санкції проти рф, зокрема, щодо експорту товарів подвійного призначення, бо це "знекровить російську воєнну машину".

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Теги: Росія, Україна, війна
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