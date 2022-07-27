Як на Світязі готуються до відпочинкового сезону. ВІДЕО

Як на Світязі готуються до відпочинкового сезону. ВІДЕО
На календарі – вже червень, а отже, стартує сезон відпусток і подорожей. Щоправда, люди в реаліях сьогодення відпочивати не поспішають. Не квапляться з підготовкою до туристичного сезону і на Світязі.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Минулоріч, кажуть місцеві, відпочивальників було обмаль. На те, що цьогоріч їх побільшає, надто не сподіваються. Та попри це, зустрічати подорожувальників будуть раді.
Світязь

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Теги: Волинь, Світязь
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