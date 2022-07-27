Як на Світязі готуються до відпочинкового сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
На календарі – вже червень, а отже, стартує сезон відпусток і подорожей. Щоправда, люди в реаліях сьогодення відпочивати не поспішають. Не квапляться з підготовкою до туристичного сезону і на Світязі.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Минулоріч, кажуть місцеві, відпочивальників було обмаль. На те, що цьогоріч їх побільшає, надто не сподіваються. Та попри це, зустрічати подорожувальників будуть раді.
Світязь
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Минулоріч, кажуть місцеві, відпочивальників було обмаль. На те, що цьогоріч їх побільшає, надто не сподіваються. Та попри це, зустрічати подорожувальників будуть раді.
Світязь
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тенісистка з Луцька здолала білоруску і перемогла на змаганнях в Італії: добрі новини від ВолиньPost за 5 червня
Сьогодні, 23:23
На Волині почали роботу пришкільні табори. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
Як на Світязі готуються до відпочинкового сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У Луцьку до кінця року перевірять 50 ліфтів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:37
Перші групи пілотів вже відправились до Британії, – Шмигаль
Сьогодні, 20:25
Медіа