На Волині почали роботу пришкільні табори. ВІДЕО





У Ковельській громаді, де цього літа запустили 10 таборів, які будуть відвідувати 660 дітей, - провідомляє



У Ковельському ліцеї № 11 запрацював табір "Живчик". Його відвідуватиме сотня школярів упродовж трьох тижнів за робочим графіком із 9:00 до 15:00, – розповіла Суспільному директорка освітнього закладу Галина Сидорук.



"В таборі дітки з 1 по 6 клас. У нас багато бажаючих, більшість дітей, які зараз є в таборі, вже не один раз відпочивали в пришкільному таборі. І як правило дуже задоволені. Вихователі стараються організувати цікаве дозвілля", – каже керівниця ліцею.



У пришкільний табір привела семирічного сина Давида ковельчанка Оксана Здомищук. Зі слів жінки, майже місяць дитина буде гарно проводити час з однолітками.



"Вона буде і розважатися, і можливо вона пізнає багато чого іншого. Так, як ми батьки працюючі, і дитині є де бути, і провести гарно свій вільний час. То дуже задоволені", – сказала жінка.



Зі слів директорки Ковельського ліцею № 11 Галини Сидорук, у пришкільному таборі діє п'ять загонів, у кожному з них є по 20 школярів. Харчуватимуть дітей двічі на день, вартість сніданку і обіду становить 65 гривень на добу, – говорить директорка ліцею. Для безпеки школярів, каже, у школі є спеціальне укриття площею 112 метрів квадратних.



Упродовж таборової зміни з дітьми працює психолог. Заняття з дітьми проводять і в приміщенні школи, і на вулиці, – каже вихователька Анжела Прадійчук.



"Також ми розробили багато майстер-класів по виготовленню різних прикрас, різних паперових іграшок, також будуть різні спортивні змагання, заплановані екскурсії", – говорить освітянка.



Десятирічний Ілля Батурка розповів: у пришкільному таборі йому подобається, найбільше любить грати квести на тематику про тварин.



"Смачно кормлять, можна завести нових друзів. Я дуже цікавлюся тваринами та наукою про їх, я дуже щільно вивчаю їх у своїх енциклопедіях, і пишу свої факти", – додав ковельчанин.



Зі слів начальника управління освіти Ковельської міськради Віктора Бичковського, на роботу пришкільних таборів із міського бюджету цьогоріч виділили понад 600 тисяч гривень.



"Минулого року працювало 5 таборів, було 270 дітей. Цього року ми кількість збільшили, тим більше є попит, є багато бажаючих діток, батьків, для того, щоб діткам в червні місяці, особливо мали можливість гарно відпочити", – додав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 червня – перший день роботи пришкільних таборів на Волині. Усього при школах працюватимуть 19 таборів.У Ковельській громаді, де цього літа запустили 10 таборів, які будуть відвідувати 660 дітей, - провідомляє Суспільне У Ковельському ліцеї № 11 запрацював табір "Живчик". Його відвідуватиме сотня школярів упродовж трьох тижнів за робочим графіком із 9:00 до 15:00, – розповіла Суспільному директорка освітнього закладу Галина Сидорук."В таборі дітки з 1 по 6 клас. У нас багато бажаючих, більшість дітей, які зараз є в таборі, вже не один раз відпочивали в пришкільному таборі. І як правило дуже задоволені. Вихователі стараються організувати цікаве дозвілля", – каже керівниця ліцею.У пришкільний табір привела семирічного сина Давида ковельчанка Оксана Здомищук. Зі слів жінки, майже місяць дитина буде гарно проводити час з однолітками."Вона буде і розважатися, і можливо вона пізнає багато чого іншого. Так, як ми батьки працюючі, і дитині є де бути, і провести гарно свій вільний час. То дуже задоволені", – сказала жінка.Зі слів директорки Ковельського ліцею № 11 Галини Сидорук, у пришкільному таборі діє п'ять загонів, у кожному з них є по 20 школярів. Харчуватимуть дітей двічі на день, вартість сніданку і обіду становить 65 гривень на добу, – говорить директорка ліцею. Для безпеки школярів, каже, у школі є спеціальне укриття площею 112 метрів квадратних.Упродовж таборової зміни з дітьми працює психолог. Заняття з дітьми проводять і в приміщенні школи, і на вулиці, – каже вихователька Анжела Прадійчук."Також ми розробили багато майстер-класів по виготовленню різних прикрас, різних паперових іграшок, також будуть різні спортивні змагання, заплановані екскурсії", – говорить освітянка.Десятирічний Ілля Батурка розповів: у пришкільному таборі йому подобається, найбільше любить грати квести на тематику про тварин."Смачно кормлять, можна завести нових друзів. Я дуже цікавлюся тваринами та наукою про їх, я дуже щільно вивчаю їх у своїх енциклопедіях, і пишу свої факти", – додав ковельчанин.Зі слів начальника управління освіти Ковельської міськради Віктора Бичковського, на роботу пришкільних таборів із міського бюджету цьогоріч виділили понад 600 тисяч гривень."Минулого року працювало 5 таборів, було 270 дітей. Цього року ми кількість збільшили, тим більше є попит, є багато бажаючих діток, батьків, для того, щоб діткам в червні місяці, особливо мали можливість гарно відпочити", – додав посадовець.

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