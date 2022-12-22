У Луцьку до кінця року перевірять 50 ліфтів. ВІДЕО





Про це розповів Микола Осіюк.



5 червня комунальники завершили ремонт чотирьох ліфтів, які працюють у будинку за адресою: Шота Руставелі, 10. Ще три підйомники перебувають у ремонті.



Зі слів Миколи Осіюка, роботи оплачують мешканці та міськрада, вартість різна і залежить від поломки: "По фінансуванню: 40 % на 60 %, тобто 60 відсотків дає місто, а іншу частину мешканці". Торік у місті відремонтували 56 підйомників.



Як розповів керівник підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук, термін експлуатації підйомника – 25 років. Більше половини всіх ліфтів у Луцьку вже відпрацювали цей термін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку до кінця року планують обстежити 50 ліфтів. Всього у багатоповерхівках міста є орієнтовно тисяча підйомників.Про це розповів Суспільному начальник департаменту житлово-комунального господарства5 червня комунальники завершили ремонт чотирьох ліфтів, які працюють у будинку за адресою: Шота Руставелі, 10. Ще три підйомники перебувають у ремонті.Зі слів Миколи Осіюка, роботи оплачують мешканці та міськрада, вартість різна і залежить від поломки: "По фінансуванню: 40 % на 60 %, тобто 60 відсотків дає місто, а іншу частину мешканці". Торік у місті відремонтували 56 підйомників.Як розповів керівник підприємства "Волиньліфт", термін експлуатації підйомника – 25 років. Більше половини всіх ліфтів у Луцьку вже відпрацювали цей термін.

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