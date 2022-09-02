Запустили чат-бот для абітурієнтів, де можна знайти відповіді на питання про вступ
Сьогодні, 06:31
В Україні з’явився чат-бот "ОсвітаВсім", де можна знайти відповіді на запитання щодо вступної кампанії 2023 року.
Чат-бот "ОсвітаВсім" створило Державне підприємство "Інфоресурс", повідомляє Міністерство освіти і науки.
"Основні дати вступної кампанії, контакти служби підтримки, роз'яснення щодо онлайн-вступу — усе це і навіть більше у чат-боті «ОсвітаВсім», створеному Державне підприємство «ІНФОРЕСУРС»☺
Ви точно не заплутаєтеся", - йдеться у повідомленні.
Скористатися ботом можна в Telegram або на Facebook сторінці Державне підприємство «ІНФОРЕСУРС» (активується після відправлення першого повідомлення).
У боті знайдете:
✔️ Основні дати вступу;
✔️ Перевірку документа про освіту;
✔️ Пошук конкурсних пропозицій;
✔️ Нормативні документи;
✔️ Поширені запитання-відповіді;
✔️ Контакти служби підтримки (працюватиме з 23 червня).
Інструкції зі створення електронних кабінетів та подання заяв з'являться незабаром у розділах «Інформаційні матеріали» та «Відеороз'яснення».
Актуальна інформація щодо онлайн-вступу також на сайті
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Чат-бот "ОсвітаВсім" створило Державне підприємство "Інфоресурс", повідомляє Міністерство освіти і науки.
"Основні дати вступної кампанії, контакти служби підтримки, роз'яснення щодо онлайн-вступу — усе це і навіть більше у чат-боті «ОсвітаВсім», створеному Державне підприємство «ІНФОРЕСУРС»☺
Ви точно не заплутаєтеся", - йдеться у повідомленні.
Скористатися ботом можна в Telegram або на Facebook сторінці Державне підприємство «ІНФОРЕСУРС» (активується після відправлення першого повідомлення).
У боті знайдете:
✔️ Основні дати вступу;
✔️ Перевірку документа про освіту;
✔️ Пошук конкурсних пропозицій;
✔️ Нормативні документи;
✔️ Поширені запитання-відповіді;
✔️ Контакти служби підтримки (працюватиме з 23 червня).
Інструкції зі створення електронних кабінетів та подання заяв з'являться незабаром у розділах «Інформаційні матеріали» та «Відеороз'яснення».
Актуальна інформація щодо онлайн-вступу також на сайті
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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