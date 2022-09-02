Запустили чат-бот для абітурієнтів, де можна знайти відповіді на питання про вступ

В Україні з’явився чат-бот "ОсвітаВсім", де можна знайти відповіді на запитання щодо вступної кампанії 2023 року.Чат-бот "ОсвітаВсім" створило Державне підприємство "Інфоресурс", повідомляє Міністерство освіти і науки."Основні дати вступної кампанії, контакти служби підтримки, роз'яснення щодо онлайн-вступу — усе це і навіть більше у чат-боті «ОсвітаВсім», створеному Державне підприємство «ІНФОРЕСУРС»☺Ви точно не заплутаєтеся", - йдеться у повідомленні.Скористатися ботом можна вабо на Facebook сторінці(активується після відправлення першого повідомлення).У боті знайдете:✔️ Основні дати вступу;✔️ Перевірку документа про освіту;✔️ Пошук конкурсних пропозицій;✔️ Нормативні документи;✔️ Поширені запитання-відповіді;✔️ Контакти служби підтримки (працюватиме з 23 червня).Інструкції зі створення електронних кабінетів та подання заяв з'являться незабаром у розділах «Інформаційні матеріали» та «Відеороз'яснення».Актуальна інформація щодо онлайн-вступу також на