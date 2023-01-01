За минулу добу наші захисники знищили вісім сотень окупантів





Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу / personnel ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3860 (+12) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,

- артилерійських систем – 3603 (+36) од,

- РСЗВ – 590 (+6) од,

- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,

- літаків – 313 (+0) од,

- гелікоптерів – 299 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),

- крилаті ракети ‒ 1171 (+35),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,

- спеціальна техніка ‒ 489 (+5).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 6 червня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:- особового складу / personnel ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3860 (+12) од,- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,- артилерійських систем – 3603 (+36) од,- РСЗВ – 590 (+6) од,- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 299 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),- крилаті ракети ‒ 1171 (+35),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,- спеціальна техніка ‒ 489 (+5).

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