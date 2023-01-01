За минулу добу наші захисники знищили вісім сотень окупантів

За минулу добу наші захисники знищили вісім сотень окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 6 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу / personnel ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
- артилерійських систем – 3603 (+36) од,
- РСЗВ – 590 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 489 (+5).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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