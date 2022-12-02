Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив окупантами Каховської ГЕС

Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.



Про це Олексій Данілов.



"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", — зазначив політик.



Нагадаємо, в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами



У Херсонські ОВА зазначили, що наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.



Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав відеозвернення, де повідомив про евакуацію місцевого населення з небезпечних районів. Прокудін також зауважив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниу зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.Про це повідомив голова РНБО"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", — зазначив політик.Нагадаємо, в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. У Херсонські ОВА зазначили, що наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав відеозвернення, де повідомив про евакуацію місцевого населення з небезпечних районів. Прокудін також зауважив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин.

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