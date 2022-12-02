Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив окупантами Каховської ГЕС

Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив окупантами Каховської ГЕС
Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

Про це повідомив голова РНБО Олексій Данілов.

"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", — зазначив політик.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

У Херсонські ОВА зазначили, що наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.

Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав відеозвернення, де повідомив про евакуацію місцевого населення з небезпечних районів. Прокудін також зауважив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин.

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Теги: РНБО, екстрене засідання, Каховська ГЕС, підрив, Зеленський
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