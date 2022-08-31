Голова НСЖУ привітав колег із Днем журналіста

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вітає усіх колег із професійним святом - Днем журналіста, яке відзначається сьогодні, 6 червня.Вітання подаємо без змін:Шановна журналістська спільното! Уже другий День журналіста ми з вами відзначаємо у зовсім не святковій атмосфері. Жорстока війна, яку розв’язали російські загарбники, всіх нас зробила воєнними кореспондентами, і про що б ми сьогодні не писали і не говорили – це все одно буде про війну.Від початку широкомасштабної російської агресії загинули більше 60 медійників, які могли б і далі нести важливу, корисну й цікаву інформацію своїй аудиторії. З них 14 пішли з життя, виконуючи свій професійний обов’язок. Схиляємо голови перед їхньою пам’яттю.Війна принесла українській медіасфері руйнування редакцій, вимушене переселення сотень журналістів, незаконне ув’язнення і катування наших колег на окупованих територіях. Ми пам’ятаємо про це і наполягатимемо, щоб злочинний російський режим, злочинні російські військовики, злочинні російські пропагандисти, які роздмухували і роздмухують ненависть проти українців, постали перед судом і отримали гідну відплату.Ми пишаємося нашими колегами, які, попри небезпеку, втрату помешкань, попри брак коштів для забезпечення себе і своїх родин, продовжують залишатися в професії. Пишаємося тими, хто, крім журналістської праці, береться й за волонтерську. Й особливо горді нашими колегами, котрі, до пори відклавши перо, взяли в руки зброю, щоб захистити Батьківщину.Національна спілка журналістів України від першого дня війни робить усе можливе, щоб надати максимально можливу допомогу медійникам, які опинилися в біді, які не мають засобів до існування, яким бракує знань і вмінь в шокуючих умовах війни, які виїжджають у небезпечні відрядження на лінію фронту. Залучаючи кошти, технічну підтримку міжнародних партнерів, знання і досвід досвідчених колег, ми намагаємося додати сил і знань кожному журналісту, який створює для своєї аудиторії важливу і корисну інформацію, що часто рятує людям життя.За сприяння Національної спілки журналістів відновлено вихід 26 газет на деокупованих і прифронтових територіях. Підтримка таких видань – важливий пріоритет нашої Спілки, адже в умовах наближення до фронту мобільний зв’язок й інтернет не стабільні, тож газета нерідко стає єдиною можливістю доносити до людей правдиву, неупереджену інформацію. Ми з глибокою пошаною ставимося до журналістів, які працюють у прифронтових ЗМІ й обіцяємо робити все від нас залежне, щоб підтримувати їх і в майбутньому.Ми переконані – журналісти важливі!Щиро вітаю вас, шановні колеги, з професійним святом – Днемжурналіста!Слава Україні!