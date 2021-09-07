Арештували майно голови Луцької райради, який втік за кордон

Олександра Омельчука. Це зробили за клопотанням правоохоронців.



Перша судова інстанція клопотання не задовольнила. Апеляційний суд зробив це частково. Зокрема, арештував майно самого Олександра Омельчука, а не всієї його сім’ї, як це просили правоохоронці, – пише



Про це йдеться в ухвалі Волинського апеляційного суду від 1-го червня.



Старший слідчий слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області звернувся до Луцького міськрайонного суду, аби накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні голови-втікача Луцької районної ради Олександра Омельчука. В тому числі й те, яке перебуває у спільній власності сім’ї, – будинок у Прилуцькому, автівки. Однак, суддя Андрій Сівчук відмовив у задоволенні клопотання із мотивів, які наразі невідомі, оскільки ухвала суду впродовж майже двох тижнів досі не розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Правоохоронці оскаржили відмову до Волинського апеляційного суду. Тут колегія суддів у складі Віталія Денісова, Олега Клока і Петра Борсука прийняла інше рішення: арештувати майно, яке належить безпосередньо експосадовцю, а це автомобіль «Kia Sportage» 2018 року випуску та причіп «ГКБ 8527» 1986 року випуску. Арештовувати інше майно, яке перебуває у спільній власності, суд не став.



Нагадаємо, Олександр Омельчук утік за кордон прикрившись відрядженням у Словаччину. Наказ про своє відрядження він підписав особисто на підставі листа-запрошення від тамтешньої громадської організації «Help Ukraine», яка пов’язана із депутатом Луцької райради від «Слуги народу» Юрієм Бондаруком.



Вже за кордоном він записав відеозвернення, де розповів, що йому погрожували судовим процесом, тому він виїхав за межі України і складає повноваження. Пізніше він це відео видалив та заблокував свою сторінку в мережі Facebook.



Того ж дня дружина посадовця Ольга Омельчук



Окрім нерухомості, на сайті OLX Омельчуки продавали господарську техніку і два легковики «Chery EQ5» та «Kia Sportage». Остання – це особиста автівка голови-втікача.



У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області заявили, що жодних повідомлень про тиск чи погрози від Олександра Омельчука не надходило. А ось кримінальне провадження справді є. Правоохоронці розслідують зловживання посадовцями Луцької райради на суму близько 350 тисяч гривень. Йдеться про нібито зникнення з балансу райради кількох тонн пального, яке залишилося після завершення процесу децентралізації, утворення громад у 2020 році.





22 травня дружині голови-втікача Ользі Омельчук вручили повідомлення про підозру, а його самого оголосили в розшук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський апеляційний суд арештував майно ексголови Луцької районної ради. Це зробили за клопотанням правоохоронців.Перша судова інстанція клопотання не задовольнила. Апеляційний суд зробив це частково. Зокрема, арештував майно самого Олександра Омельчука, а не всієї його сім’ї, як це просили правоохоронці, – пише Сила правди Про це йдеться в ухвалі Волинського апеляційного суду від 1-го червня.Старший слідчий слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області звернувся до Луцького міськрайонного суду, аби накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні голови-втікача Луцької районної ради Олександра Омельчука. В тому числі й те, яке перебуває у спільній власності сім’ї, – будинок у Прилуцькому, автівки. Однак, суддявідмовив у задоволенні клопотання із мотивів, які наразі невідомі, оскільки ухвала суду впродовж майже двох тижнів досі не розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.Правоохоронці оскаржили відмову до Волинського апеляційного суду. Тут колегія суддів у складіприйняла інше рішення: арештувати майно, яке належить безпосередньо експосадовцю, а це автомобіль «Kia Sportage» 2018 року випуску та причіп «ГКБ 8527» 1986 року випуску. Арештовувати інше майно, яке перебуває у спільній власності, суд не став.Нагадаємо, Олександр Омельчук утік за кордон прикрившись відрядженням у Словаччину. Наказ про своє відрядження він підписав особисто на підставі листа-запрошення від тамтешньої громадської організації «Help Ukraine», яка пов’язана із депутатом Луцької райради від «Слуги народу» Юрієм Бондаруком.Вже за кордоном він записав відеозвернення, де розповів, що йому погрожували судовим процесом, тому він виїхав за межі України і складає повноваження. Пізніше він це відео видалив та заблокував свою сторінку в мережі Facebook.Того ж дня дружина посадовця виставила на продаж спільний маєток у Прилуцькому. Будинок з ремонтом у стилі бароко на 245 квадратів з шістьма кімнатами, 14 сотками землі, господарськими спорудами і лазнею готові продати за 350 тисяч доларів.Окрім нерухомості, на сайті OLX Омельчуки продавали господарську техніку і два легковики «Chery EQ5» та «Kia Sportage». Остання – це особиста автівка голови-втікача.У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області заявили, що жодних повідомлень про тиск чи погрози від Олександра Омельчука не надходило. А ось кримінальне провадження справді є. Правоохоронці розслідують зловживання посадовцями Луцької райради на суму близько 350 тисяч гривень. Йдеться про нібито зникнення з балансу райради кількох тонн пального, яке залишилося після завершення процесу децентралізації, утворення громад у 2020 році.22 травня дружині голови-втікача Ользі Омельчук вручили повідомлення про підозру, а його самого оголосили в розшук.

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