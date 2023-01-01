Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври





Про це повідомили на сайті відомства та у заповіднику, пише



Комісія у своєму звіті виявила порушення вимог законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Української православної церкви.



Там вказують, що, відповідно до рекомендацій комісії та на підставі розпорядження Кабінету міністрів, заповідник вислав вимогу про невідкладне звільнення та повернення всіх культових будівель й іншого майна, що є державною власністю (загалом 79 об’єктів).



Відомо, що заповідник направив ченцям УПЦ (МП) акт приймання-передачі держмайна у трьох примірниках — очікують підписання протягом трьох робочих днів з дня отримання. Також користувачу майна надіслали вимогу передати у розпорядження заповідника ключі від замків і дверей до всіх об’єктів.



У Мінкультури наголосили, що сподіваються на негайне виконання вимог з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У разі відмови обіцяють звернутися до суду.



Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передавання майна 12 квітня нарешті змогла потрапити до Києво-Печерської лаври. Вона продовжила працювати 19-21 квітня. Однак в УПЦ МП скаржилися на незаконні дії представників Мінкульту.



Біля Лаври були сутички. Поліція навіть затримала чотирьох людей, які 19 квітня активно вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври. А 20 квітня там знову стався конфлікт.



Зрештою Господарський суд Києва 25 квітня заборонив перешкоджати роботі комісії на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 5 червня, завершила свою роботу Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» — відомство підписало з заповідником необхідні документи.Про це повідомили на сайті відомства та у заповіднику, пише Громадське Комісія у своєму звіті виявила порушення вимог законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Української православної церкви.Там вказують, що, відповідно до рекомендацій комісії та на підставі розпорядження Кабінету міністрів, заповідник вислав вимогу про невідкладне звільнення та повернення всіх культових будівель й іншого майна, що є державною власністю (загалом 79 об’єктів).Відомо, що заповідник направив ченцям УПЦ (МП) акт приймання-передачі держмайна у трьох примірниках — очікують підписання протягом трьох робочих днів з дня отримання. Також користувачу майна надіслали вимогу передати у розпорядження заповідника ключі від замків і дверей до всіх об’єктів.У Мінкультури наголосили, що сподіваються на негайне виконання вимог з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У разі відмови обіцяють звернутися до суду.Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передавання майна 12 квітня нарешті змогла потрапити до Києво-Печерської лаври. Вона продовжила працювати 19-21 квітня. Однак в УПЦ МП скаржилися на незаконні дії представників Мінкульту.Біля Лаври були сутички. Поліція навіть затримала чотирьох людей, які 19 квітня активно вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври. А 20 квітня там знову стався конфлікт.Зрештою Господарський суд Києва 25 квітня заборонив перешкоджати роботі комісії на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

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