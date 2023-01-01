Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври

Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври
Вчора, 5 червня, завершила свою роботу Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» — відомство підписало з заповідником необхідні документи.

Про це повідомили на сайті відомства та у заповіднику, пише Громадське.

Комісія у своєму звіті виявила порушення вимог законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Української православної церкви.

Там вказують, що, відповідно до рекомендацій комісії та на підставі розпорядження Кабінету міністрів, заповідник вислав вимогу про невідкладне звільнення та повернення всіх культових будівель й іншого майна, що є державною власністю (загалом 79 об’єктів).

Відомо, що заповідник направив ченцям УПЦ (МП) акт приймання-передачі держмайна у трьох примірниках — очікують підписання протягом трьох робочих днів з дня отримання. Також користувачу майна надіслали вимогу передати у розпорядження заповідника ключі від замків і дверей до всіх об’єктів.

У Мінкультури наголосили, що сподіваються на негайне виконання вимог з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У разі відмови обіцяють звернутися до суду.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передавання майна 12 квітня нарешті змогла потрапити до Києво-Печерської лаври. Вона продовжила працювати 19-21 квітня. Однак в УПЦ МП скаржилися на незаконні дії представників Мінкульту.

Біля Лаври були сутички. Поліція навіть затримала чотирьох людей, які 19 квітня активно вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври. А 20 квітня там знову стався конфлікт.

Зрештою Господарський суд Києва 25 квітня заборонив перешкоджати роботі комісії на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Києво-Печерська Лавра, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь готова допомогти та прийняти переселенців із підтопленої Херсонщини, – Погуляйко
Сьогодні, 15:15
Лучани провели в останню дорогу Героя Сергія Геру. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 14:40
На Волині п'яний чоловік викрав велосипеди у 10-річного хлопчика та його матері
Сьогодні, 14:15
Стало відомо, хто підірвав Каховську ГЕС
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ
25 травень, 12:40
Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ
21 квітень, 18:50
Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовим домашнім арештом Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовим домашнім арештом
21 квітень, 16:08
СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП
06 квітень, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трьох волинян, які пограбували жінку, погрожуючи пістолетом, взяли під варту
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку та Ковелі влаштовують акцію «Кров для ЗСУ»
Сьогодні, 15:49
 0
Незаконно нарубав дерев на 370 тисяч гривень: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 15:42
 0
В одному з районів Луцька досі немає гарячої води: повідомили, коли з'явиться
Сьогодні, 15:21
 0
Волинь готова допомогти та прийняти переселенців із підтопленої Херсонщини, – Погуляйко
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8