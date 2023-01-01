Волинь готова допомогти та прийняти переселенців із підтопленої Херсонщини, – Погуляйко
Сьогодні, 15:15
Волинь готова допомогти та прийняти внутрішніх переселенців із підтоплених населених пунктів.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо прийняття в області евакуйованих мешканців із затопленої Херсонщини. Звичайно, що Волинь готова допомогти та прийняти внутрішніх переселенців із підтоплених населених пунктів, якщо буде така необхідність. Робота буде так само організована, як і впродовж року, спільно із територіальними громадами. Куруватиме процес департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, при якому діє гаряча лінія", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви потребуєте житло внаслідок термінової евакуації, або можете його запропонувати – телефонуйте за номером 0666570915.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо прийняття в області евакуйованих мешканців із затопленої Херсонщини. Звичайно, що Волинь готова допомогти та прийняти внутрішніх переселенців із підтоплених населених пунктів, якщо буде така необхідність. Робота буде так само організована, як і впродовж року, спільно із територіальними громадами. Куруватиме процес департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, при якому діє гаряча лінія", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви потребуєте житло внаслідок термінової евакуації, або можете його запропонувати – телефонуйте за номером 0666570915.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.
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