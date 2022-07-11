Незаконно нарубав дерев на 370 тисяч гривень: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 15:42
Волинянин, який незаконно нарубав дерев на 370 тисяч гривень, постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем Луцька незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідство встановило, що 22 та 23 грудня 2022 чоловік незаконно зрубав 39 дерев у захисній лісосмузі поблизу автомобільної дороги М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче», завдавши державі шкоди на майже 370 тисяч гривень.
Невдовзі чоловік, який повністю відшкодував завдані своїми діями збитки,постане перед судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем Луцька незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідство встановило, що 22 та 23 грудня 2022 чоловік незаконно зрубав 39 дерев у захисній лісосмузі поблизу автомобільної дороги М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче», завдавши державі шкоди на майже 370 тисяч гривень.
Невдовзі чоловік, який повністю відшкодував завдані своїми діями збитки,постане перед судом.
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