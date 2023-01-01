У Луцьку та Ковелі влаштовують акцію «Кров для ЗСУ»
Сьогодні, 15:49
На Волині протягом двох днів відбудеться акція «Кров для ЗСУ». Її влаштовує громадська організація «Рух Змін». Усі охочі можуть допомогти воїнам, ставши донором.
Акція відбудеться у Луцьку у четвер, 8 червня, (10:00-14:00) за адресою: Київський майдан, 9 (біля Волинської ОВА).
У пʼятницю, 9 червня, 10:00-14:00 акція відбудеться у Ковелі на вулиці Незалежності, 73 (Центр надання адміністративних послуг).
Організатори також зауважують, що в Україні триває національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором». Зараз дуже важливим є збільшення запасів безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає лікарям рятувати життя як військових, так і цивільних громадян. Завдяки співпраці між фондами, адміністраціями міст та областями є можливість на Волині реалізовувати подібні проекти на постійній основі!
Підготуйтеся до здачі крові! Кров може врятувати!
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Акція відбудеться у Луцьку у четвер, 8 червня, (10:00-14:00) за адресою: Київський майдан, 9 (біля Волинської ОВА).
У пʼятницю, 9 червня, 10:00-14:00 акція відбудеться у Ковелі на вулиці Незалежності, 73 (Центр надання адміністративних послуг).
Організатори також зауважують, що в Україні триває національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором». Зараз дуже важливим є збільшення запасів безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає лікарям рятувати життя як військових, так і цивільних громадян. Завдяки співпраці між фондами, адміністраціями міст та областями є можливість на Волині реалізовувати подібні проекти на постійній основі!
Підготуйтеся до здачі крові! Кров може врятувати!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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