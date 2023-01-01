У Луцьку та Ковелі влаштовують акцію «Кров для ЗСУ»

У Луцьку та Ковелі влаштовують акцію «Кров для ЗСУ»
На Волині протягом двох днів відбудеться акція «Кров для ЗСУ». Її влаштовує громадська організація «Рух Змін». Усі охочі можуть допомогти воїнам, ставши донором.

Акція відбудеться у Луцьку у четвер, 8 червня, (10:00-14:00) за адресою: Київський майдан, 9 (біля Волинської ОВА).

У пʼятницю, 9 червня, 10:00-14:00 акція відбудеться у Ковелі на вулиці Незалежності, 73 (Центр надання адміністративних послуг).

Організатори також зауважують, що в Україні триває національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором». Зараз дуже важливим є збільшення запасів безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає лікарям рятувати життя як військових, так і цивільних громадян. Завдяки співпраці між фондами, адміністраціями міст та областями є можливість на Волині реалізовувати подібні проекти на постійній основі!

Підготуйтеся до здачі крові! Кров може врятувати!

У Луцьку та Ковелі влаштовують акцію «Кров для ЗСУ»

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Теги: кров, акція
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