В одному з районів Луцька досі немає гарячої води: повідомили, коли з'явиться

В одному з районів Луцька досі немає гарячої води: повідомили, коли з'явиться
Мешканці ЛПЗ нарікають на відсутність гарячої води, яка нібито за планом відключень мала з'явитися сьогодні, 6 червня.

Утім, як зазначив речник ДКП «Луцьктепло» у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost, воду вимкнули з 15 травня по 6 червня включно.

«За цей період в планах було виконання обслуговування котлів (зокрема очистка котла та рухомих елементів обладнання твердопаливної котельні), насосного обладнання, ревізія запірної арматури та інше. На мережах планували заміну засувок діаметром 300 мм в одній з теплових камер, а також встановлення засувок діаметром 200 мм. Очевидно, що із зупинкою котельні було проведено гідровипробування мереж, за результатами якого виявили та ліквідували 2 витоки в районі вулиці Даньшина», – зазначили у пресслужбі ДКП «Луцьктепло».

Додали також, що всі заплановані роботи було виконані, і вже сьогодні відновили роботу твердопаливного котла, щоб о 06:00 7 червня постачання гарячої води на ЛПЗ та вулиці Даньшина відновили.

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Теги: гаряча вода, Луцьк, ЛПЗ
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