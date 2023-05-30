Лучани провели в останню дорогу Героя Сергія Геру. ФОТО

Лучани провели в останню дорогу захисника УкраїниПро це повідомили у Луцький міській раді.Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Герою, який помер від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Сьогодні, 6 червня, його відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.Лучанин Сергій Гера, 26.07.1974 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара відділення спеціального призначення взводу спеціального призначення роти спеціального призначення.Сергій Гера помер 30.05.2023 року в КП “Кременчуцька міська лікарня №1” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Сергія Геру поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.