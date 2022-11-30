Двоє ухилянтів пропонували волинському прикордоннику 2 тисячі доларів хабаря за втечу за кордон





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За даними слідства, вказані особи вирішили надати 2000 доларів США посадовцю прикордонної служби «Рівне» за сприяння у їх незаконному переправленні за кордон. Таким чином, 28 та 32-річний чоловіки вирішили уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився, натомість повідомив про цей факт правоохоронців.



На цей час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна (або без такої).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двом волинянам, які за втечу за кордон пропонували волинському прикордоннику 2000 доларів США хабаря, повідомили про підозру.Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, вказані особи вирішили надати 2000 доларів США посадовцю прикордонної служби «Рівне» за сприяння у їх незаконному переправленні за кордон. Таким чином, 28 та 32-річний чоловіки вирішили уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився, натомість повідомив про цей факт правоохоронців.На цей час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна (або без такої).

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