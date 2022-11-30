Двоє ухилянтів пропонували волинському прикордоннику 2 тисячі доларів хабаря за втечу за кордон

Двоє ухилянтів пропонували волинському прикордоннику 2 тисячі доларів хабаря за втечу за кордон
Двом волинянам, які за втечу за кордон пропонували волинському прикордоннику 2000 доларів США хабаря, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, вказані особи вирішили надати 2000 доларів США посадовцю прикордонної служби «Рівне» за сприяння у їх незаконному переправленні за кордон. Таким чином, 28 та 32-річний чоловіки вирішили уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився, натомість повідомив про цей факт правоохоронців.

На цей час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна (або без такої).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втеча за кордон, хабар, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках, – Маляр
Сьогодні, 11:31
На Волині 29-річний чоловік жорстоко побив односельця, потерпілий — у реанімації
Сьогодні, 11:28
Двоє ухилянтів пропонували волинському прикордоннику 2 тисячі доларів хабаря за втечу за кордон
Сьогодні, 11:15
Боржникам комунпослуг у місті на Волині заблокували майже сотню банківських рахунків
Сьогодні, 11:05
Рятувальники виловили вужа біля приватного будинку в місті на Волині
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
03 лютий, 12:33
Прикордонника з Волині затримали на хабарі. ФОТО Прикордонника з Волині затримали на хабарі. ФОТО
30 листопад, 2022, 13:37
Хабар за місце в «єЧерзі»: на Волині судитимуть посадовців Укртрансбезпеки Хабар за місце в «єЧерзі»: на Волині судитимуть посадовців Укртрансбезпеки
16 червень, 15:25
Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар
15 червень, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки
Сьогодні, 12:00
 0
У «Дії» з'явилася послуга автоматичного закриття ФОП, – Федоров
Сьогодні, 11:40
 0
ЗСУ продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках, – Маляр
Сьогодні, 11:31
 0
На Волині 29-річний чоловік жорстоко побив односельця, потерпілий — у реанімації
Сьогодні, 11:28
 0
Двоє ухилянтів пропонували волинському прикордоннику 2 тисячі доларів хабаря за втечу за кордон
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8