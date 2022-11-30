Двоє ухилянтів пропонували волинському прикордоннику 2 тисячі доларів хабаря за втечу за кордон
Сьогодні, 11:15
Двом волинянам, які за втечу за кордон пропонували волинському прикордоннику 2000 доларів США хабаря, повідомили про підозру.
Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, вказані особи вирішили надати 2000 доларів США посадовцю прикордонної служби «Рівне» за сприяння у їх незаконному переправленні за кордон. Таким чином, 28 та 32-річний чоловіки вирішили уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився, натомість повідомив про цей факт правоохоронців.
На цей час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна (або без такої).
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Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, вказані особи вирішили надати 2000 доларів США посадовцю прикордонної служби «Рівне» за сприяння у їх незаконному переправленні за кордон. Таким чином, 28 та 32-річний чоловіки вирішили уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився, натомість повідомив про цей факт правоохоронців.
На цей час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна (або без такої).
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