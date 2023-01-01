На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають

На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають
На ринках Луцька вже тиждень торгують лісовими ягодами. Також на прилавках з'явилися домашні малина та смородина.

Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирушили на Центральний ринок, аби з'ясувати, почім продають ягоди цьогоріч.

Сьогодні покупців на Старому ринку – багато. Здебільшого купують зелень та полуницю. Однак у Луцьку продавці вже тиждень активно торгують чорницею та суницею.

Скрізь ціни на ягоду – майже однакові. Склянку чорниці можна придбати за 20 гривень, а кілограм коштуватиме 100.
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають

Наприклад, ця чорниця дещо більша, тож її пані продає за 150.
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають

Суниці на Старому ринку – чимало. Ціна за 500 грамів лісової ягоди – 80-100 гривень.
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають

На прилавках є також домашні смородина і малина. Щоправда, небагато.

Півлітровий слоїк смородини коштує 30 гривень, малини – 40.
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають

Зауважимо, що ціни на ягоди порівняно з минулим роком практично не змінилися. Ба більше, ягоди у цю ж пору коштували дорожче: склянка чорниці – 25-40 гривень, малина – 60.

Нагадаємо, раніше ми писали, звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку.

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Теги: чорниця, Луцьк, варте уваги
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