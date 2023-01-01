На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають





Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирушили на Центральний ринок, аби з'ясувати, почім продають ягоди цьогоріч.



Сьогодні покупців на Старому ринку – багато. Здебільшого купують зелень та полуницю. Однак у Луцьку продавці вже тиждень активно торгують чорницею та суницею.



Скрізь ціни на ягоду – майже однакові. Склянку чорниці можна придбати за 20 гривень, а кілограм коштуватиме 100.



Наприклад, ця чорниця дещо більша, тож її пані продає за 150.



Суниці на Старому ринку – чимало. Ціна за 500 грамів лісової ягоди – 80-100 гривень.



На прилавках є також домашні смородина і малина. Щоправда, небагато.



Півлітровий слоїк смородини коштує 30 гривень, малини – 40.



Зауважимо, що ціни на ягоди порівняно з минулим роком практично не змінилися. Ба більше, ягоди у цю ж пору



Нагадаємо, раніше ми писали,

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