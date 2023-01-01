Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Миколу Нифодюка

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Миколу Нифодюка
Сьогодні, 21 червня, у Заболоттівській громаді зустрінуть загиблого Героя Миколу Нифодюка.

Про це повідомили у громаді.

"Орієнтовно о 13-14 годині додому прибуде кортеж із тілом загиблого воїна Нифодюка Миколи Васильовича. Кортеж прослідує за маршрутом:
с. Заліси; смт Заболоття - вул. Ратнівська, вул. Шевченка, с. Тур.
Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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