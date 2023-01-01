Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Миколу Нифодюка

Миколу Нифодюка.



Про це



"Орієнтовно о 13-14 годині додому прибуде кортеж із тілом загиблого воїна Нифодюка Миколи Васильовича. Кортеж прослідує за маршрутом:

с. Заліси; смт Заболоття - вул. Ратнівська, вул. Шевченка, с. Тур.

Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 червня, у Заболоттівській громаді зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили у громаді."Орієнтовно о 13-14 годині додому прибуде кортеж із тілом загиблого воїна Нифодюка Миколи Васильовича. Кортеж прослідує за маршрутом:с. Заліси; смт Заболоття - вул. Ратнівська, вул. Шевченка, с. Тур.Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.

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