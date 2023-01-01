Уночі сили ППО збили шість «шахедів» над Хмельниччиною

Уночі сили ППО збили шість «шахедів» над Хмельниччиною
Уночі, 21 червня, росія завдала удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Усі 6 дронів-камікадзе знищили сили Повітряних Сил на Хмельниччині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. Дякуємо нашим ППО!" - поінформували у Хмельницькій ОВА.

Зазначається, що уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання.

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Теги: Росія, Україна, війна, Хмельниччина
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