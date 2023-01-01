Уночі сили ППО збили шість «шахедів» над Хмельниччиною





Про це



"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. Дякуємо нашим ППО!" - поінформували у



Зазначається, що уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі, 21 червня, росія завдала удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Усі 6 дронів-камікадзе знищили сили Повітряних Сил на Хмельниччині.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ."Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. Дякуємо нашим ППО!" - поінформували у Хмельницькій ОВА Зазначається, що уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію